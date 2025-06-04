В Пензенском зоопарке ждут Амазонку и Вьюгу

В Пензенский зоопарк на днях приедут два новосела - самка зебры по кличке Амазонка и самка северного оленя Вьюга.
Обе они родились в Челябинском зоопарке. Вьюге сейчас 2 года, а Амазонка появилась на свет в июле 2024-го.
В четверг, 5 июня, они тронутся в путь. «Пусть у них все будет хорошо на новом месте!» - желают челябинцы в телеграм-канале своего зоопарка.
Как сообщил директор пензенского учреждения Андрей Воскресенский, прибытие пополнения ожидается уже на следующий день.
«Вольеры для новых обитателей уже готовы», - добавил он.
А вот появление в Пензе подруги для белого медведя Умки по-прежнему откладывается на неопределенный срок. О планах приобретения медведицы стало известно в июле 2024 года - ее хотели привезти из Московского зоопарка.
Для этого необходимо было построить новый вольер для бурых медведей, а старый реконструировать под ее обитание. Делу помешала нехватка средств.
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