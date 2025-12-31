В первый день 2026 года в Пензенской области похолодает

31.12.2025 | 16:00

В первый день 2026 года в Пензенской области будет облачно с прояснениями, на протяжении всех суток ожидается небольшой снег, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на четверг, 1 января, уличные термометры покажут -8...-13 градусов, днем ожидается -6...-11. В ночь на пятницу окажется значительно холоднее - до -18 градусов.

Будет дуть юго-западный ветер, его скорость может достигать 8-13 м/с.

Ранее метеорологи предупредили, что в новогоднюю ночь и далее в регион начнет поступать более холодный воздух, осадки ослабеют, а температурный фон существенно понизится.

В старину подмечали: богатый снежный покров 1 января - вестник хорошего урожая. То же сулило звездное небо.