В Кузнецке на ремонт дорог в новом году потратят почти 100 млн рублей

25.12.2025 | 13:57

В Кузнецке бюджет на 2026 год будет бездефицитным. Как сообщили в администрации, главный финансовый документ города останется социально ориентированным.

В наступающем году запланировано получить доход в сумме 3 млрд 830 млн рублей, расходы составят 3 млрд 763 млн рублей. Документ приняли на заключительной сессии Собрания представителей Кузнецка.

Основная доля трат придется на содержание и развитие социально-культурной сферы города. Из бюджета профинансируют расходы по заработной плате, на меры социальной поддержки и по другим статьям.

Предусмотрены и деньги на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства города, реконструкцию и капитальный ремонт тепломагистралей и сетей водоснабжения, на обновление сквера Л. В. Смирнова, озеленение, совершенствование уличного освещения.

Также в следующем году выделят деньги на ремонт моста на улице Правды. На содержание и обновление дорог в 2026-м запланировано потратить 99,2 млн рублей.