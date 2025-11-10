В Пензенском зоопарке поселилась зебра-циркачка

10.11.2025 | 13:40

В Пензенском зоопарке появился еще один новый обитатель - зебра Элли, которая раньше выступала в цирке.

«После долгих гастролей и выступлений Элли теперь готова наслаждаться заслуженным отдыхом в нашем зоопарке, где ее ждет комфортная и спокойная жизнь», - отметили в учреждении.

Новые постояльцы появляются здесь нередко. К примеру, в августе сообщалось о прибытии пары миниатюрных лисиц (фенеков), которых приобрели у индивидуального предпринимателя за 540 000 рублей.

В том же месяце из Барнаула доставили шотландскую корову 2024 года рождения, ее купили за 400 000 рублей. В июне из Челябинска приехали самка зебры по кличке Амазонка и самка северного оленя Вьюга.

Кроме того, до конца этого года из Удмуртии должны привезти двух самок восточного колобуса и одного даурского журавля. За приматов было решено заплатить 1 200 000 рублей, за птицу - 60 000.