Пензенских водителей будут массово проверять в праздники

31.12.2025 | 12:36

В Пензенской области в праздничные дни усилят контроль за водителями. Об этом предупредила Госавтоинспекция.

Автомобилистам напомнили, что садиться за руль в нетрезвом виде недопустимо. Это ставит под угрозу жизнь самого водителя, его пассажиров и других участников дорожного движения.

Инспекторы на постоянной основе будут проводить массовые проверки.

«Не оставайтесь равнодушными, увидев, что человек в нетрезвом виде садится за руль автомобиля или мотоцикла, ведет себя неадекватно, создает опасные ситуации на дороге; сообщите об этом в дежурную часть по телефонам: 8(8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или по номеру 02.

Сотрудники Госавтоинспекции обязательно примут все необходимые меры реагирования на подобные сообщения», - призвали население в ГАИ.