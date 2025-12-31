Пензенских водителей будут массово проверять в праздники

В Пензенской области в праздничные дни усилят контроль за водителями. Об этом предупредила Госавтоинспекция.
Автомобилистам напомнили, что садиться за руль в нетрезвом виде недопустимо. Это ставит под угрозу жизнь самого водителя, его пассажиров и других участников дорожного движения.
Инспекторы на постоянной основе будут проводить массовые проверки.
«Не оставайтесь равнодушными, увидев, что человек в нетрезвом виде садится за руль автомобиля или мотоцикла, ведет себя неадекватно, создает опасные ситуации на дороге; сообщите об этом в дежурную часть по телефонам: 8(8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или по номеру 02.
Сотрудники Госавтоинспекции обязательно примут все необходимые меры реагирования на подобные сообщения», - призвали население в ГАИ.
