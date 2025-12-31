Общество

Пензенских водителей будут массово проверять в праздники

Печать
Telegram

В Пензенской области в праздничные дни усилят контроль за водителями. Об этом предупредила Госавтоинспекция.

Автомобилистам напомнили, что садиться за руль в нетрезвом виде недопустимо. Это ставит под угрозу жизнь самого водителя, его пассажиров и других участников дорожного движения.

Инспекторы на постоянной основе будут проводить массовые проверки.

«Не оставайтесь равнодушными, увидев, что человек в нетрезвом виде садится за руль автомобиля или мотоцикла, ведет себя неадекватно, создает опасные ситуации на дороге; сообщите об этом в дежурную часть по телефонам: 8(8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или по номеру 02.

Сотрудники Госавтоинспекции обязательно примут все необходимые меры реагирования на подобные сообщения», - призвали население в ГАИ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети