Опубликовано расписание новогодних богослужений

30.12.2025 | 21:31

В ночь с 31 декабря на 1 января в храмах Пензенской области пройдут богослужения, на которых прихожанам предлагается поблагодарить Бога за прожитый год и попросить благословения на следующий.

В 18:00 31-го числа в Спасском кафедральном соборе (Пенза, Соборная площадь, 3) митрополит Серафим совершит молебен на Новолетие.

Также верующие могут посетить ночные литургии, уточнили в епархии. Расписание следующее:

- Успенский собор (Пенза, ул. Захарова, 6) - 23:40;

- Митрофановская церковь (Пенза, ул. Водопьянова, 19) - 23:45;

- Троицкий женский монастырь (Пенза, ул. Кирова, 25) - 00:00;

- Воскресенский храм (Пенза, ул. Урицкого, 139) - 23:40;

- храм преподобного Серафима Саровского (Пенза, ул. Клары Цеткин, 59) - 23:40;

- храм пророка Иоанна Предтечи (Заречный, проспект Мира, 31) - 23:40;

- Покровская церковь (Городище, ул. Советская, 5Б) - 00:00;

- храм преподобного Серафима Саровского (Городищенский район, р. п. Чаадаевка, ул. Горюнова, 11) - 00:00;

- Нижнеломовский Казанско-Богородицкий мужской монастырь (с. Норовка, ул. Тархова, 30) - 00:00.