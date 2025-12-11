В 2026 году в Пензе запланирована замена автобусов

Госдолг Пензенской области сейчас рекордно низкий, сообщил губернатор Олег Мельниченко на прямой линии в четверг, 11 декабря.
Речь идет о сумме 17 млрд рублей. То есть за последние 3 года госдолг удалось сократить на 8 млрд (с 25), отметил глава региона.
«Получилось уйти от коммерческого долга. Это высокопроцентные долги, по которым мы платили коммерческим банкам. Остались только долги перед бюджетом Российской Федерации. Думаю, на 2027 год мы выйдем [с госдолгом] где-то в 15 млрд», - рассказал Олег Мельниченко.
По его словам, достаточно серьезные средства, которые уходили на обслуживание долга и высвободились, можно будет пустить на дороги, решение вопросов ЖКХ.
Деньги также направят на запланированный на 2026 год второй этап модернизации траснспортной системы. «Модернизация по автобусам пойдет», - уточнил губернатор.
Новости по теме
- Российский город попросил жителей добавить денег в бюджет
- В Пензе выплату на оплату проезда получают 3,3 тыс. детей участников СВО
- В 2026 году ожидается рост рынка розничного кредитования
- В России вырос процент экономных граждан
- Для россиянок в декрете предложили отменить пени и штрафы по кредитам
- Стало известно, как избавиться от звонков коллекторов
- Закон вступил в силу: нотариусы будут проверять долги у умерших
- Проект бюджета Пензенской области на 3 года принят в первом чтении
- Средний размер кредита на покупку автомобиля вырос
- Из бюджета Пензы выделят более 62 млн рублей на бассейн в Заре
Последние новости
- Назван новый срок завершения строительства цирка в Пензе
- Строительство цирка в Пензе: возбуждено уголовное дело
- Губернатор рассказал об опасности теплой зимы для сетей
- Появились подробности о строительстве новой дороги в Заре
- В ряде мест региона пришлось совсем отключить мобильный интернет
- Объяснены причины ежедневных оповещений о беспилотной опасности
- Атака БПЛА: названо условие, при котором в Тамале могли быть жертвы
- В Пензе на учете не состоит ни один подросток-наркоман
- Стартовала прямая линия с губернатором Пензенской области
- Около «Глобуса» неизвестные выкопали несколько саженцев туи
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!