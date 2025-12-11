В 2026 году в Пензе запланирована замена автобусов

11.12.2025 | 18:57

Госдолг Пензенской области сейчас рекордно низкий, сообщил губернатор Олег Мельниченко на прямой линии в четверг, 11 декабря.

Речь идет о сумме 17 млрд рублей. То есть за последние 3 года госдолг удалось сократить на 8 млрд (с 25), отметил глава региона.

«Получилось уйти от коммерческого долга. Это высокопроцентные долги, по которым мы платили коммерческим банкам. Остались только долги перед бюджетом Российской Федерации. Думаю, на 2027 год мы выйдем [с госдолгом] где-то в 15 млрд», - рассказал Олег Мельниченко.

По его словам, достаточно серьезные средства, которые уходили на обслуживание долга и высвободились, можно будет пустить на дороги, решение вопросов ЖКХ.

Деньги также направят на запланированный на 2026 год второй этап модернизации траснспортной системы. «Модернизация по автобусам пойдет», - уточнил губернатор.