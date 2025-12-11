Общество

В 2026 году в Пензе запланирована замена автобусов

Печать
Telegram

Госдолг Пензенской области сейчас рекордно низкий, сообщил губернатор Олег Мельниченко на прямой линии в четверг, 11 декабря.

Речь идет о сумме 17 млрд рублей. То есть за последние 3 года госдолг удалось сократить на 8 млрд (с 25), отметил глава региона.

«Получилось уйти от коммерческого долга. Это высокопроцентные долги, по которым мы платили коммерческим банкам. Остались только долги перед бюджетом Российской Федерации. Думаю, на 2027 год мы выйдем [с госдолгом] где-то в 15 млрд», - рассказал Олег Мельниченко.

По его словам, достаточно серьезные средства, которые уходили на обслуживание долга и высвободились, можно будет пустить на дороги, решение вопросов ЖКХ.

Деньги также направят на запланированный на 2026 год второй этап модернизации траснспортной системы. «Модернизация по автобусам пойдет», - уточнил губернатор.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети