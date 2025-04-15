Для Пензенского зоопарка купили зебру за 1,7 млн рублей

15.04.2025 | 14:10

В Пензенский зоопарк привезут зебру из Челябинска. Животное приобретено за 1 700 000 рублей. Информация о заключении договора появилась на портале госзакупок в понедельник, 14 апреля.

Речь идет о самке 2024 года рождения.

В обосновании стоимости (документ подписан директором Андреем Воскресенским) подчеркивается, что данное животное найти очень сложно, на запрос откликнулось только одно учреждение - муниципальный челябинский зоопарк.

До 30 июня заказчик должен самостоятельно забрать оттуда зебру.

Ранее сообщалось, что планы по закупке белой медведицы пришлось отложить на неопределенный срок. Работы по обустройству «дома» для нее должны были завершиться до конца 2024 года, однако помешала нехватка средств.