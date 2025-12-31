«Елка желаний»: губернатор рассказал о самом оригинальном подарке

Губернатор Олег Мельниченко исполнил мечты детей в рамках всероссийской акции «Елка желаний».
«Наверное, самым оригинальным было желание 12-летнего Даниила, которое было написано на шаре, снятом мной с праздничной елки в Кремле. Мальчику очень нужен террариум для его экзотического питомца - геккона», - написал глава региона в своем телеграм-канале.
Еще один подарок, графический планшет, получила 13-летняя София, которая сейчас восстанавливается после операции.
Для ее ровесницы Валерии, занимающейся вокалом, Олег Мельниченко приобрел беспроводную колонку с микрофоном. А 6-летнему Артемию достался большой конструктор.
«Выступил помощником Деда Мороза, вручив ребятам эти долгожданные подарки. Как сказал Дед Мороз, нужно помнить, что самое настоящее волшебство всегда ждет нас в повседневной жизни, потому что рядом есть хорошие люди», - отметил он.
Губернатор порадовал и детей из Запорожской области.
В Пологовский район он отправил робота для 4-летнего Назара, мольберт и набор для творчества для 7-летней Киры и настенный турник для ее 12-летнего брата Сережи. 16-летний житель Токмака Илья получил в подарок экскурсионный тур в Петербург.
