Общество

Пензенский зоопарк приобрел пару фенеков за 540 000 рублей

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В Пензенском зоопарке появится пара миниатюрных лисиц (фенеков). За самца и самку отдадут 540 000 рублей.

Информация о приобретении животных у индивидуального предпринимателя появилась на портале госзакупок во вторник, 5 августа.

Лисиц нужно забрать у поставщика в срок до 30 августа.

Новые животные появляются в Пензенском зоопарке нередко. Так, ранее сообщалось о покупке в Барнауле шотландской коровы 2024 года рождения за 400 000 рублей.

В июне из Челябинска приехали самка зебры по кличке Амазонка и самка северного оленя Вьюга. Первая появилась на свет в июле 2024-го, а второй уже 2 года.

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