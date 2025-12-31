Общество

В новогоднюю ночь в Пензе не будет массовых торжеств

В ночь с 31 декабря на 1 января в Пензе не предусмотрено проведение каких-либо массовых торжеств, предупредили в городской администрации.

По словам начальника управления культуры Анны Нестеровой, на площади Ленина, которая традиционно является главным объектом во время торжеств, организуют только музыкальное сопровождение (радиопрограмму).

«Акцент делаем на дневные и спортивные программы для семей. В первую очередь для детишек», – подчеркнул глава Пензы Олег Денисов на одном из совещаний.

Впереди - традиционные события: забег на улице Московской 1 января, «Зимние забавы» на Олимпийской аллее 4-го числа, электронный лабиринт на площади Ленина 5 января, акция по популяризации комплекса ГТО там же 8-го числа.

«Всего силами городских учреждений в рамках новогодней кампании планируется провести порядка 400 мероприятий для детей», - уточнили в мэрии.

С 2 января в областном центре откроются все спортивные объекты, с 3-го числа начнут работать секции дополнительного образования и дворовые тренеры. Последние будут ждать детей на 14 хоккейных площадках, расположенных во дворах и на пришкольных территориях.

