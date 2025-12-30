Минтруд опубликовал график работы загсов в праздники

30.12.2025 | 20:30

Министерство труда, соцзащиты и демографии Пензенской области обнародовало режим работы органов ЗАГС в новогодние праздники.

Так, 1 и 7 января будут нерабочими.

2-го числа окажутся доступны Пензенский отдел ЗАГС по государственной регистрации отдельных видов актов гражданского состояния (Пенза, ул. Шмидта, 4), отделы Ленинского района Пензы, Кузнецка и Кузнецкого района.

3 января заявители смогут обратиться в ЗАГС в Каменском, Никольском и Нижнеломовском районах.

4-го и 11-го числа выходные.

5 января прием будет вестись в Пензенском отделе по госрегистрации отдельных видов актов гражданского состояния, а также в подразделениях Первомайского района Пензы, Кузнецкого и Сердобского районов.

6 января откроется только отдел ЗАГС Каменского района.

8-го числа заявителей примут в Пензенском отделе по госрегистрации отдельных видов актов гражданского состояния и в отделе ЗАГС Октябрьского района Пензы.

9 и 10 января свои двери распахнут все территориальные отделы ЗАГС.

12-го числа станет работать только Пензенский отдел по госрегистрации отдельных видов актов гражданского состояния.