Прогноз погоды: каким будет последний день 2025 года

30.12.2025 | 22:00

В последний день 2025 года в Пензенской области будет облачно и снежно, осадки ожидаются на протяжении всех суток - в основном небольшие, но местами умеренные, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду, 31 декабря, уличные термометры покажут -6...-11 градусов, днем ожидается -4...-9. В следующую, новогоднюю, ночь прогнозируется -8...-13 градусов.

Будет дуть юго-западный ветер, его скорость может достигать 8-13 м/с.

Ранее метеорологи предупредили, что в последние дни года по территории Пензенской области проследует северо-западный циклон - будет идти снег и сохранится повышенный температурный режим. В новогоднюю ночь и далее в регион начнет поступать более холодный воздух.

В старину подмечали: если 31 декабря снег падает большими хлопьями, то мороз будет умеренным и даже возможна оттепель. Юго–западный ветер также считался вестником продолжительной оттепели.