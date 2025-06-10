Пензенский зоопарк приобрел корову за 400 000 рублей

10.06.2025 | 17:16

Пензенский зоопарк приобрел новое животное - хайленда (шотландскую корову) 2024 года рождения стоимостью 400 000 рублей. Информация об этом появилась во вторник, 10 июня, на портале госзакупок.

Корову нужно самостоятельно забрать у продавца, барнаульского зоопарка «Лесная сказка», до 31 августа.

На минувшей неделе в Пензу из Челябинска приехали 2 новосела - самка зебры по кличке Амазонка и самка северного оленя Вьюга. Первая появилась на свет в июле 2024-го, а второй уже 2 года.

А вот появление в Пензе подруги для белого медведя Умки по-прежнему откладывается на неопределенный срок.

О планах приобретения медведицы стало известно в июле 2024 года - ее хотели привезти из Московского зоопарка.

Для этого необходимо было построить новый вольер для бурых медведей, а старый реконструировать под ее обитание. Делу помешала нехватка средств.