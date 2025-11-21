Проект бюджета Пензенской области на 3 года принят в первом чтении

21.11.2025 | 14:15

В пятницу, 21 ноября, депутаты регионального Законодательного собрания в первом чтении приняли бюджет Пензенской области на ближайшие три года.

Документ представила министр финансов Любовь Финогеева. Она отметила, что бюджет спроектирован с учетом замедления темпов экономического роста, снижения совокупного объема «нецелевых» дотаций из федеральной казны, а также геополитической ситуации.

Планируется, что в 2026 году доходы составят 102 млрд 54 млн 900 тыс. рублей, а расходы - 104 млрд 149 млн 400 тыс. Таким образом, дефицит будет равен 2 млрд 94 млн 500 тыс. рублей (2,8%).

В 2027-м доходы спрогнозированы в размере 104 млрд 39 млн 200 тыс. рублей, расходы - 104 млрд 864 млн 700 тыс., то есть дефицит составит уже 825 млн 500 тыс. (2,3%).

В 2028-м в казну должно поступить 110 млрд 378 млн 300 тыс. рублей, потратить необходимо 110 млрд 413 млн 400 тыс., дефицит - 35 млн 100 тыс. (1,3%).

Как всегда, бюджет будет социально ориентированным: на содержание и развитие социально-культурной сферы направляется более 60% всех средств, в 2026 году это почти 67 млрд рублей.

Учтены ежегодная индексация оплаты труда, увеличение МРОТ, социальных выплат и пособий в соответствии с прогнозным уровнем инфляции.

Деньги пойдут в том числе на такое новое направление расходов, как поддержка семей, в которых с 1 июня 2026-го родится второй ребенок - им станут выдавать по 1 млн рублей на жилье.

Работа над главным финансовым документом будет продолжаться. Второе чтение состоится на следующей сессии 19 декабря.