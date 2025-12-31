За запуск фейерверка и петард грозит ощутимый штраф

31.12.2025 | 15:13

В Пензенской области действует запрет на использование пиротехники. Новогодние праздники - не исключение: запускать петарды и фейерверки без предварительного согласования с органами власти нельзя.

Нарушителям грозит штраф: для физических лиц - 3 000 - 5 000 рублей, для должностных лиц - 10 000 - 50 000 рублей, для юрлиц - от 300 000 до 1 000 000 рублей.

Кроме того, с 20 декабря и до 9 января включительно в регионе нельзя продавать пиротехнические изделия, в том числе бытового назначения. Документ об утверждении периодов запрета был принят в апреле этого года.

Руководителям предприятий общественного питания рекомендовали заблаговременно сообщать о вышеуказанном ограничении своим гостям при проведении праздничных банкетов.

Реализация пиротехники также недопустима с 20 апреля по 12 мая; с 2 по 12 июня; с 27 августа по 1 сентября; с 1 по 7 ноября.