Общество

За запуск фейерверка и петард грозит ощутимый штраф

Печать
Telegram

В Пензенской области действует запрет на использование пиротехники. Новогодние праздники - не исключение: запускать петарды и фейерверки без предварительного согласования с органами власти нельзя.

Нарушителям грозит штраф: для физических лиц - 3 000 - 5 000 рублей, для должностных лиц - 10 000 - 50 000 рублей, для юрлиц - от 300 000 до 1 000 000 рублей.

Кроме того, с 20 декабря и до 9 января включительно в регионе нельзя продавать пиротехнические изделия, в том числе бытового назначения. Документ об утверждении периодов запрета был принят в апреле этого года.

Руководителям предприятий общественного питания рекомендовали заблаговременно сообщать о вышеуказанном ограничении своим гостям при проведении праздничных банкетов.

Реализация пиротехники также недопустима с 20 апреля по 12 мая; с 2 по 12 июня; с 27 августа по 1 сентября; с 1 по 7 ноября.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети