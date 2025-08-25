В Пензенский зоопарк прибыла пара миниатюрных лисиц

25.08.2025 | 18:40

В Пензенском зоопарке показали новых обитателей - пару миниатюрных лисиц (фенеков). Об их прибытии учреждение рассказало в понедельник, 25 августа.

Имена животным пока не дали.

Самца и самку приобрели у индивидуального предпринимателя за 540 000 рублей. Лисиц нужно было забрать у поставщика в срок до 30 августа.

Новые животные появляются в Пензенском зоопарке нередко. Так, ранее сообщалось о покупке в Барнауле шотландской коровы 2024 года рождения за 400 000 рублей.

В июне из Челябинска приехали самка зебры по кличке Амазонка и самка северного оленя Вьюга. Первая появилась на свет в июле 2024-го, а второй уже 2 года.