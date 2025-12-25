Общество

Одаренные дети будут добираться до «Артека» за счет бюджета

В бюджете Пензенской области по инициативе прокуратуры предусмотрели средства на оплату поездок одаренных детей в «Артек» и другие детские федеральные центры - «Орленок», «Океан» и «Смена».

За последние 3 года в «Артек» направили более 500 пензенских детей. При этом расходы на их сопровождение возлагались на родителей, выяснил надзорный орган.

Речь идет о приобретении билетов, страховании, оплате услуг турагентств и питании. Для семей это были значительные траты.

Прокуратура обратилась в областное правительство, указав на необходимость выделить деньги на оплату поездок организованных групп несовершеннолетних.

«По итогам рассмотрения информации, направленной надзорным ведомством, в региональном бюджете на 2026 год предусмотрено 4,8 млн рублей на обеспечение трансферта организованных групп детей по региональной квоте в детские центры. Данная мера позволит снизить финансовую нагрузку на семьи и обеспечить равные возможности для участия одаренных детей в программах развития», - сообщили в областной прокуратуре.

