В Пензе выплату на оплату проезда получают 3,3 тыс. детей участников СВО

08.12.2025 | 14:43

В Пензе за 9 месяцев 2025 года на меры социальной поддержки для семей участников спецоперации потратили более 183 млн рублей.

Сумма указана в отчете начальника социального управления Елены Егоровой, подготовленном к заседанию в гордуме 8 декабря.

Ежемесячной выплатой на оплату жилищно-коммунальных услуг воспользовались 3 237 супруг, 4 772 несовершеннолетних ребенка и 652 родителя бойцов. Из бюджета на это направили 81,9 млн рублей.

Ежемесячную выплату на оплату проезда получили 3 237 супруг, 3 021 несовершеннолетний ребенок в возрасте от 7 до 18 лет и 318 детей в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по очной форме. На это ушло 54,3 млн рублей.

Также за 9 месяцев была произведена единовременная выплата на 953 детей на общую сумму 47,65 млн рублей.