Сквер «Журавли» очистили от осенней листвы

02.10.2025 | 13:02

В среду, 1 октября, в областном центре навели порядок в сквере «Журавли», расположенном неподалеку от Монумента трудовой и воинской доблести пензенцев.

Мероприятие прошло в рамках месячника по благоустройству, который стартовал 15 сентября и продлится до 11 октября. На ту же дату запланирован общегородской субботник.

В акции в сквере приняли участие 35 человек. Они очистили зону отдыха от осенней листвы, сообщили в администрации Пензы.

Месячники по благоустройству и санитарной очистке в регионе проводятся регулярно. Иногда они продлеваются. Так, этой весной мероприятие стартовало 10 марта и должно было завершиться 12 апреля, однако позже датой окончания назвали 10 июня.

В 2023 году наводить чистоту и порядок в регионе начали 20 марта, но процесс занял не месяц, а фактически полгода.