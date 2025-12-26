Реклама выставки в Пензе испортила облик города

26.12.2025 | 10:54

В Пензе ограждения у пешеходных зон испортила реклама иммерсивной выставки, которая проходит в торговом центре на улице Кирова.

Фото баннеров, появившихся на конструкциях, опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» глава города Олег Денисов в пятницу, 26 декабря.

«Еще один пример неуважения к городу и его жителям. Ограждения не предназначены для размещения рекламы, за это положен штраф», - прокомментировал снимки чиновник.

Он поручил главам районных администраций найти нарушителей и привлечь их к административной ответственности.

Пензенцев нередко возмущает не только то, что реклама оказывается в запрещенных местах, но и само содержание, представленное на баннерах. Так, в июне посетители Олимпийской аллеи пожаловались на плакат с услугами педикюрного салона. В итоге рекламу сняли.