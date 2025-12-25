В горэлектросети прояснили вопрос с освещением в сквере Лермонтова

В Пензе в сквере имени М. Ю. Лермонтова очень темно в вечернее время и ранним утром, пожаловались горожане. Фонари работают, однако плохо справляются со своей задачей.
Согласно ответу горэлектросети, отвечающей за освещение в областном центре, фонари в сквере не нуждаются в ремонте.
«Наружное освещение находится в исправном состоянии и соответствует технической документации», - пояснили в организации сетевому изданию «ПензаИнформ».
Ранее в Пензенской области оценили, насколько благоустроены зеленые зоны (парки, скверы, набережные), есть ли там освещение, скамейки, урны, обновленные асфальтовые дорожки.
Всего в Сурском крае насчитали 408 муниципальных территорий общего пользования. Из них благоустроено только 49,5%. Причина - нехватка средств на обновление.
