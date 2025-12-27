Общество

Глава Пензы рассказал о своей очереди помогать дворнику

В субботу, 27 декабря, глава Пензы Олег Денисов на своих страницах в соцсетях поделился практикой, которая принята в доме, где он живет.

По словам чиновника, зимой у них в подъезде всегда стоит лопата. Каждый желающий может воспользоваться ею и помочь дворнику.

«Сегодня моя очередь», - написал Денисов. К посту он прикрепил фото очищенного от снега крыльца.

Чиновник добавил, что такой подход можно реализовать в любом ТСЖ.

В Пензе 26 декабря ожидалось выпадение до 10 см осадков. За ночь МБУ «Пензавтодор» вывез свыше 2 000 куб. м снега. Олег Денисов напомнил, что управляющим организациям необходимо организовать уборку сугробов.

«Администрациям районов поручил взять под жесткий контроль состояние придомовых территорий, входных групп и подъездов к контейнерным площадкам», - сообщил он.

Источник — видео, фото со страницы Олега Денисова во «ВКонтакте»
