Глава Пензы рассказал о своей очереди помогать дворнику

В субботу, 27 декабря, глава Пензы Олег Денисов на своих страницах в соцсетях поделился практикой, которая принята в доме, где он живет.
По словам чиновника, зимой у них в подъезде всегда стоит лопата. Каждый желающий может воспользоваться ею и помочь дворнику.
«Сегодня моя очередь», - написал Денисов. К посту он прикрепил фото очищенного от снега крыльца.
Чиновник добавил, что такой подход можно реализовать в любом ТСЖ.
В Пензе 26 декабря ожидалось выпадение до 10 см осадков. За ночь МБУ «Пензавтодор» вывез свыше 2 000 куб. м снега. Олег Денисов напомнил, что управляющим организациям необходимо организовать уборку сугробов.
«Администрациям районов поручил взять под жесткий контроль состояние придомовых территорий, входных групп и подъездов к контейнерным площадкам», - сообщил он.
Новости по теме
- 28 декабря в Пензенской области вновь ожидается снегопад
- 27 декабря в Пензенской области будет идти снег
- В выходные регион окажется под влиянием циклонических вихрей
- В Пензе спасли мужчину, едва не замерзшего в снегу
- 26 декабря в Пензенской области ожидается метель
- 25 декабря мороз в Пензенской области ослабеет
- Снег с улиц Пензы попросили не вывозить по утрам
- 24 декабря жителей Пензенской области ждет день без осадков
- Региональные дороги обработали 6403 тоннами песко-соляной смеси
- В Пензенскую область на несколько дней придут холода из Арктики
Последние новости
- 28 декабря в Пензенской области вновь ожидается снегопад
- В УЖКХ объяснили, почему нет привычных клумб на Лермонтова, 2
- В Пензе торжественно открыли Арбековский рынок
- Названо оптимальное время для новогоднего застолья
- На остановке «Дом офицеров» появился новый павильон
- Для перинатального центра закупят оборудование на сумму более 250 млн
- 27 декабря в Пензенской области будет идти снег
- 30-31 декабря увеличится составность пригородных поездов
- На улице Бакунина в Пензе частично перекрыли дорогу
- Вирусологи сообщили, когда ожидается пик заболеваемости гриппом
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!