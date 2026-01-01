Общество

В Пензенской области первым ребенком 2026 года стал мальчик

Первым жителем Пензенской области, появившимся на свет в 2026 году, стал мальчик. Он родился в 0:03 в Кузнецкой детской центральной районной больнице. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Вес малыша - 3 килограмма 880 граммов.

Через 17 минут, в 0:20, в перинатальном центре Пензенской областной клинической больницы имени Бурденко родилась девочка.

Оба ребенка стали третьими для своих родителей.

«Похоже, что Новый год задал в Пензенской области тренд на многодетность», - отметил глава региона. Он пожелал мамам, папам и малышам счастья и здоровья.

В 2025-м первым ребенком года оказалась девочка. Она родилась в 0:08 в перинатальном центре.

Источник — фото pxhere.com
