В Пензе утвердили увеличение платы за стоянку на Коммунистической

В Пензе утверждено увеличение предельного максимального тарифа на услуги штрафстоянки на улице Коммунистической, 28д (под Толстовским путепроводом). Соответствующее постановление глава города Олег Денисов подписал 24 декабря.
Для легкового автомобиля теперь установлена плата в размере 115 рублей в сутки (было 100), для грузового - 170 рублей (против прежних 150).
Постановление вступило в силу на следующий день после официального опубликования.
Ранее стало известно об увеличении стоимости 1 часа пользования муниципальными парковками на улицах Пушкина (в районе дома № 2) и Свердлова (вблизи зоопарка): в первом случае - с 30 до 50 рублей, во втором - с 20 до 40.
Помимо вышеназванных, в областном центре есть и другие платные муниципальные парковки: на улицах Гагарина, Советской, Карла Маркса, Лермонтова, Куприна, на Привокзальной площади и у площади Ленина.
