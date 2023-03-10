Названа дата старта акции по наведению чистоты и порядка

10.03.2023 | 15:25

В пятницу, 10 марта, на заседании регионального правительства шла речь о традиционном месячнике по благоустройству, который проводится дважды в год.

Прошлой весной акция по наведению чистоты и порядка стартовала 21 марта и проходила не четыре недели, а более пяти – до 30 апреля, завершившись всеобщим субботником. В 2021 году месячник по благоустройству начался 22 марта. Предполагалось, что акция по наведению чистоты завершится 24 апреля всеобщим субботником. Однако вывезти весь мусор вовремя не удалось, и его продлили до 1 июня.

В 2023-м месячник стартует 20 марта. Во время его проведения должны быть расчищены от накопившегося за зиму мусора все общественные пространства. К труду будут привлекаться сотрудники предприятий и организаций, в том числе учебных заведений.

Особое внимание уделят благоустройству Пензы. По городу ежедневно намерены проводить объезд для выявления стихийных свалок и составления графика уборки. Причем начать планируется с городских окраин, где, как показывает практика, накапливается наибольшее количество брошенного мусора.

«Особое внимание будет уделено местам захоронения и приведению в порядок памятников», - отметили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Состояние кладбищ на протяжении долгого времени вызывает множество нареканий от пензенцев. Недавно стало известно, что на содержание и благоустройство кладбищ в 2023 году выделят 30 млн рублей.