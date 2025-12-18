В 3 городах Пензенской области реализуют проекты по благоустройству

В 2026 году в 3 городах региона реализуют проекты по благоустройству: Пензе, Заречном и Никольске.
В областном центре продолжат работать над территорией парка имени Белинского. Будут обновлять входную группу со стороны улицы Лермонтова.
В Заречном приведут в порядок территорию у храма Серафима Саровского. Здесь появятся обновленная детская площадка со скульптурной композицией, уличная трапезная, комфортные скамьи для отдыха, современное освещение.
На реализацию проекта «Свет сквозь сосны» город получил 99,5 млн рублей из федерального бюджета в рамках всероссийского конкурса.
В Никольске продолжат реализацию проекта «Никольск - Хрустальное сердце России». Обустроят набережную нижнего каскада прудов, состоящего из 3 водоемов.
Губернатор Олег Мельниченко сообщил, что нацелил глав всех муниципальных образований начать работу над проектами с наступлением первых теплых дней.
В этом году очередной этап благоустройства парка Белинского в Пензе начался только в конце мая. Почему так поздно - объяснили в городском управлении культуры: «Во-первых, продолжительный дождливый период, который не позволял начинать вскрышные работы. А во-вторых, парк Белинского был одной из центральных площадок празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне».
