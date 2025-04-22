Объявлена дата нового областного субботника

22.04.2025 | 19:40

В Пензенской области продлили месячник по благоустройству. Он стартовал 10 марта и должен был закончиться 12 апреля общим субботником.

Председатель регионального правительства Николай Симонов внес изменение в распоряжение, указав новую дату окончания уборки - 10 июня.

7 июня объявлено субботником по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов.

Ранее о продлении месячника до 12 июня сообщил замглавы администрации Пензы по городскому хозяйству Ильдар Усманов. «Многие приняли участие в уборке локаций, но не все прилегающие к различным объектам участки облагорожены», - пояснил он.

В 2023 году наводить чистоту и порядок в регионе начали 20 марта, но процесс занял не месяц, а фактически полгода.