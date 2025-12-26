Общество

В Доме молодежи в Пензе завершили ремонт

В Пензе закончили ремонт в здании областного многофункционального молодежного центра (Дома молодежи) на Кирова, 51.

Как сообщили в региональном правительстве, специалисты полностью заменили инженерные системы, отремонтировали крышу, установили новые окна и двери.

Благодаря перепланировке помещений в Доме молодежи создали современные функциональные пространства.

Здание, история которого начинается с 1974-го, давно нуждалось в ремонте. В 2019-м заявлялось даже о планах реконструировать его, объединив молодежный центр и бизнес-центр с молодежным направлением.

Обновление началось в июле уходящего года. Работы предполагали завершить осенью. На них выделили 40 млн рублей.

