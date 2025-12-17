В Заречном обновили ограждение вокруг легендарного муравейника

17.12.2025 | 10:57

В Заречном заменили ограждение вокруг легендарного муравейника около предприятия «Автотранс», сообщил глава города Алексей Костин.

«Не преувеличу, если скажу, что этот муравейник легендарный. Он чуть ли не ровесник города. За его жизнью десятилетиями наблюдают городские старожилы», - написал чиновник в своем телеграм-канале.

Инициатива обновить ограждение принадлежала начальнику отдела архитектуры администрации Заречного Михаилу Палаткину. Идею реализовали работники «Комбината благоустройства и лесного хозяйства».

«В Заречном уже сложилась традиция заботиться о маленьких городских санитарах. В городе несколько больших муравейников, и все их стараются ограждать, оберегая от любопытных животных и неосторожных людей», - рассказал Алексей Костин в своем посте.

В природе муравьи уничтожают вредителей, ускоряют разложение органики, что способствует улучшению почвы и поддерживает жизнь леса. В городских условиях их деятельность обеспечивает разнообразие флоры и фауны в парках.

«Так, заботясь о самых маленьких соседях, мы сохраняем добрые традиции Заречного. Эта история - отличный повод вспомнить, что уют города создается именно такими делами: негромкими, но искренними, идущими от сердца. Пусть такие маленькие, но важные дела продолжают делать Заречный особенным», - заключил Алексей Костин.

