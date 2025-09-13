13.09.2025 | 09:49

В понедельник, 15 сентября, в Пензенской области стартует месячник по благоустройству и санитарной очистке. Соответствующее распоряжение регионального правительства размещено на сайте органа исполнительной власти.

Месячник продлится до 11 октября. На ту же дату запланирован субботник.

Должностным лицам исполнительных органов региона поручено организовать контроль за ходом уборки с выездом в курируемые районы, а руководителям органов местного самоуправления - провести беседы с населением, коллективами предприятий и организаций, рассказав о задачах месячника.

Планируется привести в порядок лесопарковые зоны, места массового отдыха, воинских захоронений, а также посадить деревья и убрать сухостой.

Месячник по благоустройству и санитарной очистке в регионе проводится регулярно. Иногда он продлевается. Так, этой весной мероприятие стартовало 10 марта и должно было завершиться 12 апреля, однако позже датой окончания назвали 10 июня.

В 2023 году наводить чистоту и порядок в регионе начали 20 марта, но процесс занял не месяц, а фактически полгода.