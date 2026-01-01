Жители Цыганского Поселка остаются без воды из-за прорыва

01.01.2026 | 11:43

В Цыганском Поселке продолжают устранять коммунальную аварию, случившуюся в среду, 31 декабря, на улице Щербакова, 45.

«Прорыв произошел на чугунном водоводе, особо чувствительном к подвижкам грунта при промерзании. В настоящее время ограничено холодное водоснабжение в 3 многоквартирных домах и частном секторе в Цыганском Поселке», - сообщили ресурсники.

Уточняется, что в аварийно-восстановительных работах задействована бригада из 7 человек, привлечено 7 спецмашин. Для откачивания воды из котлована использовалась гидростанция.

«Ход работ на месте лично контролирует руководство ООО «Горводоканал». Все ресурсы предприятия мобилизованы для восстановления бесперебойного водоснабжения», - заявили в организации.

31 декабря на улицу Щербакова, 45, а также на проспект Победы, 84, подвозили воду. 1 января по второму адресу дополнительно направят автоцистерну.