Региональные дороги обработали 6403 тоннами песко-соляной смеси

В Пензенской области за прошедшие сутки дороги регионального значения (то есть находящиеся в собственности Сурского края и содержащиеся за счет областного бюджета) от последствий снегопада очищали 288 спецмашин, сообщили утром во вторник, 23 декабря, в региональном минстрое.

Для обработки проезжей части использовали 6 403 т песко-соляной смеси.

«Просим водителей быть предельно внимательными на дорогах и выбирать скорость движения с учетом дорожных и метеорологических условий», - обратились к автомобилистам в министерстве.

В Пензе в ночь на 23-е число дорожники проводили очистку и противогололедную обработку проезжей части. Вывезено около 2 000 куб. м снега.

Как сообщил глава города Олег Денисов на своих страницах в соцсетях, 23 декабря в Пензе на уборке снега задействовали 110 единиц техники и 140 человек.

Источник — фото минстроя
