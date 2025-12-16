На Олимпийской аллее предложили разместить кафе

Инфраструктура Олимпийской аллеи могла бы продолжать развиваться. Новые возможности рассмотрели на совещании в администрации Пензы во вторник, 16 декабря.
Один из предпринимателей предложил разместить кафе в зоне отдыха и благоустроить прилегающее к нему пространство с детской площадкой, парковкой для велосипедов, раздевалкой для спортсменов и прочими элементами.
Глава Пензы Олег Денисов и председатель городской думы Денис Соболев ознакомились с проектом.
Управлению культуры, руководству парка Белинского и специалистам администрации города поручено «проработать внесенные предложения в рамках действующего законодательства», сообщили в мэрии.
На другом участке Олимпийской аллеи, напротив «Дизель-Арены», группой предпринимателей уже возводится двухэтажный модульный павильон. На первом этаже расположатся кофейня и туалет, на втором появится зал для занятия пилатесом, йогой.
