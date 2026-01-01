Пензенцы пожаловались на запуск фейерверков в новогоднюю ночь

01.01.2026 | 12:07

В новогоднюю ночь в Пензе было шумно, хотя запускать фейерверки официально запрещено. О нарушении правил горожане активно сообщали в Сети.

«Всю ночь громыхало», «Почти до 2 часов ночи в Дальнем Арбекове были слышны запуски», «Как же все «соблюдают» запрет на салюты», - написали пользователи.

Использовать пиротехнику нельзя с 2023 года. Исключение, как правило, делается для проведения салютов, посвященных дням славы, памятным датам и иным праздникам, установленным законодательством Российской Федерации и Пензенской области.

При этом запускать фейерверки без предварительного согласования с органами власти запрещено.

По закону нарушителям грозит штраф: для физических лиц - от 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц - от 10 000 до 50 000, для юрлиц - от 300 000 до 1 000 000. Однако некоторые пензенцы сомневаются, что санкции применяются в реальности.