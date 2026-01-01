Пензенцы пожаловались на запуск фейерверков в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Пензе было шумно, хотя запускать фейерверки официально запрещено. О нарушении правил горожане активно сообщали в Сети.
«Всю ночь громыхало», «Почти до 2 часов ночи в Дальнем Арбекове были слышны запуски», «Как же все «соблюдают» запрет на салюты», - написали пользователи.
Использовать пиротехнику нельзя с 2023 года. Исключение, как правило, делается для проведения салютов, посвященных дням славы, памятным датам и иным праздникам, установленным законодательством Российской Федерации и Пензенской области.
При этом запускать фейерверки без предварительного согласования с органами власти запрещено.
По закону нарушителям грозит штраф: для физических лиц - от 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц - от 10 000 до 50 000, для юрлиц - от 300 000 до 1 000 000. Однако некоторые пензенцы сомневаются, что санкции применяются в реальности.
Последние новости
- 2 января в Пензенской области будет идти небольшой снег
- В 2026 году в Пензенском районе отремонтируют дорогу через Кучки
- В 2025 году услугами соцтакси пользовались 212 пензенцев
- Названы сроки хранения прошлогодних салатов и горячих блюд
- Жители Цыганского Поселка остаются без воды из-за прорыва
- Медики посоветовали не продолжать празднование Нового года 1 января
- В Пензенской области первым ребенком 2026 года стал мальчик
- «Термодом» пожелал всем счастья в новом году
- В Пензе утвердили увеличение платы за стоянку на Коммунистической
- В первый день 2026 года в Пензенской области похолодает
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!