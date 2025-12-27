В УЖКХ объяснили, почему нет привычных клумб на Лермонтова, 2

27.12.2025 | 15:41

Участок на пересечении улиц Кирова и Лермонтова, рядом с Центром детского творчества (Лермонтова, 2) стал заброшенным, пожаловались пензенцы.

Когда-то там разбивали цветник, аллея выглядела уютно, теперь за территорией будто не ухаживают.

В управлении ЖКХ города в ответе на запрос сетевого издания «ПензаИнформ» сообщили, почему с этого участка исчезли декоративные растения.

«В связи с особенностями рельефа местности (выраженным склоном) и отсутствием обустроенных клумб посадка на перекрестке улиц Кирова и Лермонтова невозможна без проведения подготовительных работ: формирования горизонтальных площадок и устройства цветников, так как создаются риски оползневых процессов и смыва плодородного слоя», - пояснили в управлении.

Вопрос высадки цветов рассмотрят в новом году, исходя из реальных возможностей муниципального бюджета.

В 2025-м в Пензе высаживали петунии всех сортов, кохии, сальвии, цинерарии, агератумы, тагетесы и др. Общая площадь, которую заняли растения, составила 5 936 квадратных метров.