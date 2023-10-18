В Пензе вновь продлили месячник по благоустройству

18.10.2023 | 09:23

В Пензе долгосрочная акция по благоустройству, которую по традиции называют месячником, продлена. Такое распоряжение отдал во вторник, 17 октября, глава города Александр Басенко.

Как правило, месячники по благоустройству проводятся дважды в год - весной и осенью. В этом году первый стартовал 20 марта и продлился почти квартал - до 10 июня.

В июле для предотвращения ландшафтных пожаров было решено провести еще одну акцию. Первоначально датой ее окончания назвали 20 августа, однако шла она гораздо дольше.

Сначала срок продлили до 1 сентября, затем завершение трудов по наведению порядка перенесли на середину октября. 14-го числа в Пензе прошел общегородской субботник.

Теперь финал месячника отсрочен еще на две недели.

«Это позволит организациям всех форм собственности по печатям районных администраций бесплатно вывезти собранный мусор на полигон ТБО», - пояснили в пресс-службе мэрии.