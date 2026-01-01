Медики посоветовали не продолжать празднование Нового года 1 января

Продолжать празднование Нового года 1 января - худший из вариантов при планировании дня. Так считают специалисты областной больницы имени Н. Н. Бурденко.
По их мнению, утро должно начаться с полезного и полноценного завтрака, который запустит метаболические процессы в организме.
«Диетологи советуют соблюдать правильный баланс белков, клетчатки и ненасыщенных жиров. Как правило, рекомендованные пропорции примерно соответствуют 20 граммам белка, 80 граммам клетчатки и 10-15 граммам ненасыщенных жиров, что составляет в общей сложности около 300-350 калорий. Но не стоит слишком зацикливаться на цифрах, тем более 1 января. Важнее выбрать то, что нравится, дает энергию и насыщение», - отметили медики.
Классические варианты - блюда из яиц, овсянка, гречка с фруктами или молоком. Также подойдут бутерброды или брускеты, фруктово-овощные смузи. Важно не переедать и следить, чтобы завтрак плавно не перешел в обед и ужин.
Особую роль 1 января играет умеренная физическая активность. Большую пользу принесут зарядка и прогулка. Главное - не становиться пленником дивана и отказаться от алкоголя.
Последние новости
- 2 января в Пензенской области будет идти небольшой снег
- В 2026 году в Пензенском районе отремонтируют дорогу через Кучки
- В 2025 году услугами соцтакси пользовались 212 пензенцев
- Названы сроки хранения прошлогодних салатов и горячих блюд
- Пензенцы пожаловались на запуск фейерверков в новогоднюю ночь
- Жители Цыганского Поселка остаются без воды из-за прорыва
- В Пензенской области первым ребенком 2026 года стал мальчик
- «Термодом» пожелал всем счастья в новом году
- В Пензе утвердили увеличение платы за стоянку на Коммунистической
- В первый день 2026 года в Пензенской области похолодает
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!