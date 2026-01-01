Общество

Медики посоветовали не продолжать празднование Нового года 1 января

Продолжать празднование Нового года 1 января - худший из вариантов при планировании дня. Так считают специалисты областной больницы имени Н. Н. Бурденко.

По их мнению, утро должно начаться с полезного и полноценного завтрака, который запустит метаболические процессы в организме.

«Диетологи советуют соблюдать правильный баланс белков, клетчатки и ненасыщенных жиров. Как правило, рекомендованные пропорции примерно соответствуют 20 граммам белка, 80 граммам клетчатки и 10-15 граммам ненасыщенных жиров, что составляет в общей сложности около 300-350 калорий. Но не стоит слишком зацикливаться на цифрах, тем более 1 января. Важнее выбрать то, что нравится, дает энергию и насыщение», - отметили медики.

Классические варианты - блюда из яиц, овсянка, гречка с фруктами или молоком. Также подойдут бутерброды или брускеты, фруктово-овощные смузи. Важно не переедать и следить, чтобы завтрак плавно не перешел в обед и ужин.

Особую роль 1 января играет умеренная физическая активность. Большую пользу принесут зарядка и прогулка. Главное - не становиться пленником дивана и отказаться от алкоголя.

