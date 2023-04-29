В Пензенской области продлили месячник по благоустройству

29.04.2023 | 13:48

В Пензенской области санитарная очистка территорий, стартовавшая 20 марта, продлена по 10 июня. Соответствующее распоряжение размещено на сайте правительства Пензенской области.

Таким образом, месячник по благоустройству сроками проведения почти сравнялся с кварталом.

В пятницу, 28 марта, министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин рассказал, как идет процесс.

По его словам, необходимо не только убрать мусор и привести в порядок населенные пункты, но и выполнить другие виды работ. В частности, требуется очистить опоры освещения и троллейбусных линий, привести к нормативу дорожные знаки и пешеходные переходы.

Особое внимание будет уделено местам захоронения воинов Великой Отечественной войны, обновлению фасадов, дорожно-ямочному ремонту и нанесению разметки, а также ликвидации последствий ремонта коммунальных сетей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

22 апреля в Пензенской области прошел всеобщий субботник. В нем приняли участие свыше 105 тысяч человек. С начала месячника убрано свыше 11 тысяч кв. м территорий, вывезено более 15 куб. м бытового мусора, ликвидировано 1 532 свалки. Кроме того, было высажено более 13 тыс. деревьев и кустарников.