В Пензенской области стало больше заболевших ОРВИ и гриппом

В Пензенской области продолжает расти уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об эпидемиологической ситуации рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.
За период с 22 по 28 декабря выявили 3 507 новых случаев ОРВИ и гриппа, что на 8,5% больше, чем было неделейранее (3 233).
«Удельный вес детей в общей структуре заболевших на 52-й неделе составил 23,7%», - уточнили в Роспотребнадзоре.
У 259 заболевших, по официальным данным, подтвердился грипп А. За предыдущий отчетный период таких пациентов было 102.
Непосредственно в Пензе за последнюю неделю зарегистрировали 1 871 случай ОРВИ (+3,1%).
По состоянию на 22 декабря на карантин по ОРВИ и гриппу в регионе были полностью закрыты 1 детский сад (в селе Чаадаевка Городищенского района) и 9 школ. В областном минобре заявили, что эпидемиологическая обстановка стабильна, поэтому зимние каникулы не начались досрочно.
Последние новости
- Со станции Чаис вывезли весь загрязненный грунт
- Семьи с детьми получат новую меру поддержки от государства
- Опубликован график работы Соцфонда в праздники в Пензе и Кузнецке
- Определены самые раздражающие моменты Нового года
- 1 января в Пензе на час перекроют участок улицы Максима Горького
- Назван обязательный состав новогодней аптечки
- Глава города обратился к пензенским автомобилистам с просьбой
- Перечислены наиболее частые причины вызова скорой в Новый год
- В женскую консультацию Кузнецка купили российский УЗ-сканер
- В новогоднюю ночь прогнозируются слабые магнитные бури
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!