В Пензенской области стало больше заболевших ОРВИ и гриппом

30.12.2025 | 11:34

В Пензенской области продолжает расти уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об эпидемиологической ситуации рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

За период с 22 по 28 декабря выявили 3 507 новых случаев ОРВИ и гриппа, что на 8,5% больше, чем было неделейранее (3 233).

«Удельный вес детей в общей структуре заболевших на 52-й неделе составил 23,7%», - уточнили в Роспотребнадзоре.

У 259 заболевших, по официальным данным, подтвердился грипп А. За предыдущий отчетный период таких пациентов было 102.

Непосредственно в Пензе за последнюю неделю зарегистрировали 1 871 случай ОРВИ (+3,1%).

По состоянию на 22 декабря на карантин по ОРВИ и гриппу в регионе были полностью закрыты 1 детский сад (в селе Чаадаевка Городищенского района) и 9 школ. В областном минобре заявили, что эпидемиологическая обстановка стабильна, поэтому зимние каникулы не начались досрочно.