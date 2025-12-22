На освещение поселка Ласточкино гнездо выделили более 11 млн рублей

22.12.2025 | 13:32

В пензенском поселке Ласточкино гнездо, так называемом микрорайоне для многодетных семей, станет светлее. Там планируется расширить сети наружного освещения.

Электронный аукцион по поиску подрядчика, который займется фонарями, стартовал на портале госзакупок 18 декабря. Начальная (максимальная) стоимость контракта составила 11 млн 384 тыс. 143 рубля. Заказчиком выступает городское управление ЖКХ.

Необходимо установить 41 одностоечную железобетонную опору, 222 светильника с люминесцентными лампами, 5 ящиков управления.

Все работы должны быть выполнены в срок до 31 марта, говорится в проекте муниципального контракта.

Участки многодетным семьям в Ласточкином гнезде начали выдавать с 2011 года. Долгое время люди жаловались на отсутствие инфраструктуры: школы, детского сада, торгового центра, центральной канализации, асфальтированных дорог. Пензенцы заявляли, что вынуждены жить буквально в чистом поле.