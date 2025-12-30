Назван обязательный состав новогодней аптечки

Перед празднованием Нового года необходимо собрать или пополнить домашнюю аптечку, напомнили в областном министерстве здравоохранения.
«Новый год - это волшебный праздник, когда хочется верить в чудеса, а вот думать о болезнях совершенно нет настроения. Однако, если спросить врачей о том, какой праздник наиболее опасен с точки зрения развития различных неотложных состояний, получения травм или прочих неприятностей, связанных со здоровьем, мнение их будет единодушным - это Новый год», - сообщается в телеграм-канале ведомства.
В новогодней аптечке обязательно должны быть:
- обезболивающие и противоаллергические препараты (самые частые новогодние аллергены перечислены здесь),
- лекарства от желудочно-кишечных расстройств,
- зеленка, йод, перекись водорода, мирамистин,
- бинты, пластыри,
- средства для ухода за кожей при обморожении и ожогах,
- антисептик,
- градусник, тонометр.
Ранее были названы обязательные средства в аптечке в сезон простуд. Это определенные лекарства от температуры, насморка, головной боли и боли в горле.
