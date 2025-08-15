Сетевое издание|18+|Пятница|15 авг 2025|14:43
Общество

В пензенский зоопарк прибыла невеста для Серкана

В пензенский зоопарк прибыла невеста для шотландского бычка Серкана - Матрена. Животное привезли из барнаульского зоопарка, в пути оно пробыло 3 дня.

Телке 9 месяцев. Она обошлась зоопарку в 400 000 рублей.

В пензенский зоопарк прибыла невеста для Серкана

«Как и любое другое животное, Матрена сразу же проявила любопытство, активно исследуя свое новое жилище. Пока наша красавица находится на карантине», - рассказали в учреждении.

В пензенский зоопарк прибыла невеста для Серкана

Серкан приехал в Пензу в ноябре 2024 года из зоосада в вотчине Деда Мороза (Великий Устюг), имя ему выбрали там. Генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова, чьим филиалом является зоосад Деда Мороза, в июне называла полное имя животного - Серкан Болат. Сотрудники нарекли его так, вдохновившись популярным турецким сериалом и его главным героем.

Ранее стало известно, что до конца августа в зоопарке запланировано появление пары миниатюрных лисиц (фенеков). Самку и самца приобрели у индивидуального предпринимателя за 540 000 рублей.

Источник — фото - кадр с видео пензенского зоопарка
