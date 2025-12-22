Из жизни

Новогодняя угроза для кошек и собак: что делать, если питомец наелся хвои

Новогодние деревья травмоопасны для домашних животных: иголки могут повредить им слизистые оболочки и спровоцировать кишечную непроходимость. Подробности сообщает портал NEWS.ru со ссылкой на доцента кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Юрия Манукова.

«Еловые или сосновые иголки не представляют опасности в плане токсичности. С другой стороны, иголки достаточно острые и жесткие. Если они попадут в пищеварительный тракт, то могут поранить, проткнуть, вонзиться в слизистую оболочку пищевода или кишечника и вызвать непроходимость, что негативно отразится на здоровье питомца», - разъяснил Юрий Мануков.

Когда за питомцем не удалось уследить и ЧП все же случилось, в первую очередь необходимо, сохраняя спокойствие, провести осмотр.

«Иголки, которые попали в пищевод и там застряли, могут спровоцировать рвотный рефлекс. Если этого не произошло, попытайтесь вызвать рвоту, например, дав питомцу соляной раствор», - посоветовал биолог.

При длительной задержке с момента поедания хвои допустимо накормить кошку или собаку пищей с обилием растительной клетчатки либо влить в пасть вазелин. При отсутствии эффекта необходимо ехать к ветеринару.

