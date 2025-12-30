Общество

Со станции Чаис вывезли весь загрязненный грунт

Во вторник, 30 декабря, завершили основные работы по ликвидации разлива топочного мазута на станции Чаис в селе Павловка Никольского района.

Территория оказалась загрязнена после ЧП 13 декабря. Столкнулись локомотив и грузовой поезд, в результате с рельсов сошли 23 цистерны с мазутом. По данным Росприроднадзора, нефтепродукт разлился на площади 1 000 кв. м.

На данный момент весь загрязненный грунт вывезли со станции на специальный полигон за пределами региона. Объем загрязненной почвы превысил 17 000 тонн, сообщается в телеграм-канале Куйбышевской железной дороги.

Также с территории убрали и вывезли поврежденные цистерны. Остававшийся в них мазут перекачали в другие емкости.

Полную рекультивацию участка планируют сделать после установления теплой погоды.

«Руководство Главного управления МЧС России по Пензенской области считает возможным снять в Никольском районе режим ЧС. Поддержал эту инициативу, районная администрация готовит соответствующее постановление», - написал губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

Источник — фото Куйбышевской ЖД
