Опубликован график работы Соцфонда в праздники в Пензе и Кузнецке

Региональное отделение СФР обнародовало график работы клиентских служб в Пензе и Кузнецке в новогодние праздники.
30 декабря офисы примут граждан с 8:00 до 17:00. Далее будут выходные. Работа возобновится 5 января - с 10:00 до 15:00, чтобы жители региона смогли решить важные вопросы даже в новогодние каникулы.
К прежнему графику работы Соцфонд вернется 12 января.
Персональную консультацию и общую информацию можно получить по телефону единого контакт-центра 8-800-100-00-01. 30 декабря звонки принимают по обычному графику; с 31-го числа по 11 января - выходные дни, с 12-го - по привычному расписанию.
«Все услуги Отделения СФР по Пензенской области доступны на портале госуслуг. Подавайте заявления не выходя из дома», - напомнили специалисты жителям области.
