Капремонт загса на Минской: заключен контракт с проектировщиком

16.12.2025 | 18:39

Началось проектирование капитального ремонта загса на улице Минской, 1, в Пензе. Соответствующий контракт с ООО «Контур» был подписан в понедельник, 15 декабря.

«Специалисты оценят состояние здания, предложат варианты благоустройства территории и разработают эскизные проекты интерьеров залов торжественной регистрации», - сообщили в управлении капитального строительства.

Электронный аукцион по определению подрядчика проводился в конце ноября на портале госзакупок. Начальная (максимальная) цена составляла 1 млн 359 тыс. 567 рублей. Победу в аукционе одержал участник, снизивший стоимость до 730 тыс. 2 рублей.

Проектировщик должен предусмотреть капремонт всех помещений (в том числе санузлов), фасадов, входной группы, замену коммуникаций (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение); устройство систем вентиляции, видеонаблюдения, тревожной и автоматической пожарной сигнализации.

Кроме того, нужно спроектировать навес примерной площадью 80 кв. м, предусмотреть ремонт кровли над пристроенной частью примерной площадью 550 кв. м.

Благоустройство территории должно предполагать наличие фотозоны и стоянки для свадебных кортежей примерной площадью 920 кв. м, установку 10 урн и 10 лавочек-пергол с антивандальными креплениями (их число может измениться).

Подрядчик также предложит эскизы фасада здания с архитектурной подсветкой и входной группы.

ПСД должна быть готова к 1 июля 2026 года. Сам капремонт запланирован также на 2026-й. Предполагаемая (предельная) стоимость обновления загса - 50 млн рублей.