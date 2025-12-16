Капремонт загса на Минской: заключен контракт с проектировщиком

Началось проектирование капитального ремонта загса на улице Минской, 1, в Пензе. Соответствующий контракт с ООО «Контур» был подписан в понедельник, 15 декабря.
«Специалисты оценят состояние здания, предложат варианты благоустройства территории и разработают эскизные проекты интерьеров залов торжественной регистрации», - сообщили в управлении капитального строительства.
Электронный аукцион по определению подрядчика проводился в конце ноября на портале госзакупок. Начальная (максимальная) цена составляла 1 млн 359 тыс. 567 рублей. Победу в аукционе одержал участник, снизивший стоимость до 730 тыс. 2 рублей.
Проектировщик должен предусмотреть капремонт всех помещений (в том числе санузлов), фасадов, входной группы, замену коммуникаций (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение); устройство систем вентиляции, видеонаблюдения, тревожной и автоматической пожарной сигнализации.
Кроме того, нужно спроектировать навес примерной площадью 80 кв. м, предусмотреть ремонт кровли над пристроенной частью примерной площадью 550 кв. м.
Благоустройство территории должно предполагать наличие фотозоны и стоянки для свадебных кортежей примерной площадью 920 кв. м, установку 10 урн и 10 лавочек-пергол с антивандальными креплениями (их число может измениться).
Подрядчик также предложит эскизы фасада здания с архитектурной подсветкой и входной группы.
ПСД должна быть готова к 1 июля 2026 года. Сам капремонт запланирован также на 2026-й. Предполагаемая (предельная) стоимость обновления загса - 50 млн рублей.
Новости по теме
- Пензенец не смог снизить стоимость купленной квартиры через суд
- В шемышейской больнице закончился ремонт хирургического отделения
- Капремонт в Иссинской участковой больнице завершился
- Энергоснабжение в регионе полностью восстановлено
- ЧП на станции Чаис: названо время, когда откроется движение поездов
- В какое время года дешевле делать ремонт?
- В хирургическом корпусе больницы Бурденко завершили ремонт
- Названы самые популярные и редкие имена для новорожденных
- Ремонт подземного перехода в Пензе: аукцион признали несостоявшимся
- Депутат о туристском центре: Дешевле было купить квартиру
Последние новости
- 17 декабря пензенцев ждет резкий перепад температуры
- На Олимпийской аллее предложили разместить кафе
- С 20 декабря начнет действовать запрет на продажу пиротехники
- Эхо ДТП: переход на улице Генерала Глазунова стал освещаться
- В 2026 году для Пензы закупят 74 автобуса
- ГК «Альянс» создаст новый центр притяжения в Арбекове
- 17 декабря в Арбекове отключат холодную воду
- В Пензенской области снизился показатель детской смертности
- В Пензенской области растет заболеваемость гриппом
- Зумер, ред-флаг и промпт: эксперты выбрали слово года - 2025
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!