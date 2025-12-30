1 января в Пензе на час перекроют участок улицы Максима Горького

30.12.2025 | 11:10

В четверг, 1 января, в Пензе на час перекроют движение на участке улицы Максима Горького - от Кирова до Володарского, сообщили в городском управлении ЖКХ.

Это необходимо для обеспечения безопасности при проведении массового спортивно-семейного праздника «Я бегаю 1 января».

Участок будет недоступен для проезда с 14:00 до 15:00.

Новогодний забег в Пензе организуют в 6-й раз, принять участие в нем могут все желающие. Настроение горожанам станет создавать Дед Мороз, будут подготовлены горячие напитки и сладости.

Забег традиционно пройдет на улице Московской, дистанция - от драмтеатра до ТЦ «Высшая лига». Старт запланирован на 14:00.