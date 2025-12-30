Проданную Воронковым землю вернут в собственность муниципалитета

30.12.2025 | 15:19

В собственность Бессоновского района вернут землю, которую бывший глава района, экс-министр образования региона Александр Воронков продал жителю Пензы.

Речь идет о 8 земельных участках на улице Кудряшова в Бессоновке площадью около 501 кв. м каждый. Они были проданы за 658 000 рублей при рыночной стоимости свыше 2 330 000 рублей.

Изначально участков было 4 - по 1 001 кв. м. Александру Воронкову удалось изменить вид разрешенного использования земли с «индивидуального жилищного строительства» на «ведение огородничества» и разделить участки - их стало 8.

Земля была передана в аренду приятелю Воронкова, который затем ее выкупил. В дальнейшем чиновник должен был получить участки в собственность, но довести умысел до конца не смог: вмешались правоохранители.

Воронкова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, ему назначили наказание в виде 3 лет условного лишения свободы с таким же испытательным сроком.

«Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании договоров купли-продажи земельных участков недействительными, применении последствий недействительности ничтожной сделки, возврате Бессоновскому району отчужденных объектов недвижимости», - сообщили в областной прокуратуре.

Суд удовлетворил иск. Надзорное ведомство проконтролирует исполнение решения.