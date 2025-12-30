Ограничения на двух участках трассы Р-207 продлили

С января 2026 года продлеваются ограничения на искусственных сооружениях в Пензенской области, расположенных на трассе Р-207 Пенза - Балашов - Михайловка - автомобильная дорога Р-260.
Речь идет о 2 участках:
- км 51+705 - км 51+805 (путепровод через железную дорогу Пенза - Ртищево);
- км 91+488 - км 91+588 (путепровод через железную дорогу Пенза - Ртищево).
Ограничения продлеваются сразу на 2 года - до 31 декабря 2027-го. Они были введены в апреле 2024-го из-за предаварийного состояния конструктивных элементов сооружений, уточнили в «Поволжуправтодоре».
Суть ограничений заключается в том, что на указанных участках запрещен проезд большегрузов общей массой более 20 тонн. Водители других транспортных средств должны двигаться со скоростью 30-40 км/ч.
