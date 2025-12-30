Общество

Ограничения на двух участках трассы Р-207 продлили

Печать
Telegram

С января 2026 года продлеваются ограничения на искусственных сооружениях в Пензенской области, расположенных на трассе Р-207 Пенза - Балашов - Михайловка - автомобильная дорога Р-260.

Речь идет о 2 участках:

- км 51+705 - км 51+805 (путепровод через железную дорогу Пенза - Ртищево);

- км 91+488 - км 91+588 (путепровод через железную дорогу Пенза - Ртищево).

Ограничения продлеваются сразу на 2 года - до 31 декабря 2027-го. Они были введены в апреле 2024-го из-за предаварийного состояния конструктивных элементов сооружений, уточнили в «Поволжуправтодоре».

Суть ограничений заключается в том, что на указанных участках запрещен проезд большегрузов общей массой более 20 тонн. Водители других транспортных средств должны двигаться со скоростью 30-40 км/ч.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети